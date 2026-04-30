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Дэвис удивлен заявлением сенатора Макконнелла об Украине

30 апреля 2026 09:30
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Дэвис удивлен заявлением сенатора Макконнелла об Украине-0

Подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса удивили слова сенатора Митча Макконнелла о Киеве, пишет РИА Новости.

Макконнелла возмутило замедление Пентагоном процесса выделенныя средств Украине, хотя Конгрессом увеличение поддержки было согласовано еще около трех месяцев назад.

Для Дэвиса представляется удивительным видеть со стороны высокопоставленных американских лидеров слепую поддержку военных действий, в которых Киев не в силах победить.

Дэвис указал, что единственная забота Макконнелла – отправка большего объема денег США, вооружения и боеприпасов в Украину, не учитывая, окажет ли это влияние на ход конфликта.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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