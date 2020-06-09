Был пьян, в крови обнаружены следы наркотиков. Подробности смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Новости России. До 12 лет тюремного заключения может грозить актеру Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя второго транспортного средства госпитализировали, однако спасти не смогли. Он скончался в больнице от потери крови. Ефремова задержали на месте происшествия.

Экспертиза показала, что он был в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь в количестве 2,1 промилле, тогда как допустимая норма составляет 0,16. Кроме того, анализ крови выявил следы наркотических веществ. В связи с чем было выписано постановление на обыск квартиры артиста.