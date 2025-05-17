Тремя матчами стартовал 9-й тур ЧБ по футболу – результаты

Гродненский «Неман» на выезде одержал победу над жодинским «Торпедо-БЕЛАЗ» – 1:0. Автором мяча на 60-й минуте стал Егор Пархоменко. Команда Игоря Ковалевича прервала трехматчевую серию поражений в чемпионате. А для «автозаводцев» завершилась беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. До этого жодинцы не проигрывали 20 поединков. Матч «Немана» и «Торпедо-БЕЛАЗ» стал генеральной репетицией кубкового финала. В следующую субботу команды встретятся вновь – на этот раз они оспорят Кубок Беларуси. Футболисты «Сморгони» проиграли на своем поле мозырской «Славии» со счетом 0:2. А «Гомель» нанес поражение новополоцкому «Нафтану» – 2:0. В результате инцидента во втором тайме, на 63-й минуте был удален главный тренер гомельчан Андрей Говорцов.

В субботней программе тура – три поединка. «Слуцк» примет «Ислочь», «Минск» в гостях сыграет с брестским «Динамо», а «Динамо» минское встретится с «Молодечно».