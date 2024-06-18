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Депутат украинской Рады обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов

18 июня 2024 08:13
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США затягивают обучение пилотов Украины на самолетах F-16, и к концу года в стране останется только 20 готовых пилотов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Александры Устиновой, украинского депутата Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи.

Она подчеркнула, что отсрочка связана с политической ситуацией.

На данный же момент только 8 украинских пилотов проходят подготовку в США, а 12 – в Дании. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на фронте.

# Международная политика

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