США затягивают обучение пилотов Украины на самолетах F-16, и к концу года в стране останется только 20 готовых пилотов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Александры Устиновой, украинского депутата Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи.

Она подчеркнула, что отсрочка связана с политической ситуацией.

На данный же момент только 8 украинских пилотов проходят подготовку в США, а 12 – в Дании. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на фронте.