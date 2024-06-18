Три человека убиты при стрельбе в Торонто

Трагедия произошла в бизнес-центре, расположенном в канадском Торонто. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям после перепалки со своим собеседником. В результате три человека были убиты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции отказались сообщать какие-либо подробности инцидента. Также до сих пор неясно, что стало с нападавшим. По одной из версий, он застрелился. Сейчас район происшествия оцеплен, а из расположенных рядом детсада и школы срочно эвакуировали более ста детей. Учреждения будут закрыты до особого распоряжения властей.