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Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах США

18 июня 2024 07:52
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НАТО спешит снабдить Украину оружием до победы экс-лидера США Дональда Трампа на американских президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление французского политика, лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

При этом он назвал украинского лидера Владимира Зеленского величайшим торговцем и дал обещание разобраться с многомиллиардными суммами выплат Украине, если на грядущих в ноябре выборах главы государства он победит.

Очередные выборы лидера Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. Главными конкурентами в предвыборной гонке являются Байден и Трамп.

# Международная политика

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