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Депутат РФ Белик: Россия выступает против заморозки конфликта в Украине

16 ноября 2023 09:40
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Россия не поддерживает идею «замораживания» украинского конфликта и выступает за его окончание на российских условиях. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Это было сделано после заявления президента Украины Владимир Зеленского, который выступил против «замораживания» конфликта.

Белик отметил, что конфликт может быть прекращен либо при условии полной демилитаризации Украины, либо выполнения условий, оговоренных на встрече в Стамбуле в 2022 году. Он также отметил, что в случае несоблюдения этих условий специальная военная операция будет продолжена.

# Международная политика # Дмитрий Белик

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