Прямой эфир

Депутат Рады Дубинский: Шольц унизил Зеленского после звонка Путину

18 ноября 2024 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, канцлер Германии Олаф Шольц позволил себе унизить президента Украины Владимира Зеленского, говоря о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Дубинский отметил, что, по словам Шольца, он в беседе с Путиным не поднимал тему Украины без присутствия представителей страны. Однако, как заметил политик, судя по содержанию релизов РФ и ФРГ, стороны обсуждали пути завершения конфликта.

«Он элегантно макнул» Зеленского по завершению разговора с Путиным, подчеркнул Дубинский.

# Международная политика # Владимир Путин # Олаф Шольц # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции начались акции протеста фермеров
18 ноября 2024 08:32

Во Франции начались акции протеста фермеров

В результате стрельбы в США были убиты два человека и 10 ранены
18 ноября 2024 08:31

В результате стрельбы в США были убиты два человека и 10 ранены

Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь РФ не анонсируют
18 ноября 2024 08:19

Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь РФ не анонсируют