Депутат Рады Дубинский: Шольц унизил Зеленского после звонка Путину

По мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, канцлер Германии Олаф Шольц позволил себе унизить президента Украины Владимира Зеленского, говоря о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Дубинский отметил, что, по словам Шольца, он в беседе с Путиным не поднимал тему Украины без присутствия представителей страны. Однако, как заметил политик, судя по содержанию релизов РФ и ФРГ, стороны обсуждали пути завершения конфликта.

«Он элегантно макнул» Зеленского по завершению разговора с Путиным, подчеркнул Дубинский.