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Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов

12 января 2021 19:56
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Новости США. Демократы готовы объявить Дональду Трампу импичмент. 218 конгрессменов заявили о поддержке соответствующей резолюции. Этих голосов достаточно для утверждения документа в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов-1

В этом случае, согласно 25-й поправке в Конституцию США, президент Трамп признается недееспособным, а власть перейдет к вице-президенту Пенсу. И хотя срок полномочий действующего главы государства истекает 20 января, демократы намерены добиться импичмента, чтобы Трамп уже никогда не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Демократы готовы объявить Трампу импичмент. Собрано 218 голосов конгрессменов-4

Тем временем ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов. Сообщается, что радикалы намерены в выходные направиться в столицу и начать крупное восстание. Учитывая этот факт, меры безопасности, связанные с инаугурацией Байдена, начнут принимать на неделю раньше.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Майк Пенс # Фотофакт

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