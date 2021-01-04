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Дельфины появились в проливе Босфор после введения локдауна в Турции

04 января 2021 09:54
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Новости Турции. Когда антикоронавирусные ограничения идут на пользу природе. В Турции в проливе Босфор появились дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дельфины появились в проливе Босфор после введения локдауна в Турции-1

Их удалось снять при помощи дронов. Зрелище выглядит необычайно красиво. Дело в том, что из-за введенного локдауна в стране значительно сократилось морское движение через пролив. Впрочем, судя по всему, дельфины там не останутся надолго: непрерывный комендантский час в Турции 4 января закончился.

# Животные # Фотофакт

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