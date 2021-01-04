Дельфины появились в проливе Босфор после введения локдауна в Турции

Новости Турции. Когда антикоронавирусные ограничения идут на пользу природе. В Турции в проливе Босфор появились дельфины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их удалось снять при помощи дронов. Зрелище выглядит необычайно красиво. Дело в том, что из-за введенного локдауна в стране значительно сократилось морское движение через пролив. Впрочем, судя по всему, дельфины там не останутся надолго: непрерывный комендантский час в Турции 4 января закончился.