В доме престарелых в Чехии произошёл пожар, погибла пенсионерка

Новости Чехии. В доме престарелых на северо-западе страны произошел пожар. Погибла пенсионерка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один человек с диагнозом «отравление угарным газом» доставлен в больницу. На момент возгорания в здании находились 11 человек. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем.

Эксперты работают над выяснением причин пожара. Материальный ущерб составил порядка 195 тысяч евро, что эквивалентно более 600 тысячам рублей.