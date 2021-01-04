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В доме престарелых в Чехии произошёл пожар, погибла пенсионерка

04 января 2021 09:25
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Новости Чехии. В доме престарелых на северо-западе страны произошел пожар. Погибла пенсионерка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме престарелых в Чехии произошёл пожар, погибла пенсионерка-1

Еще один человек с диагнозом «отравление угарным газом» доставлен в больницу. На момент возгорания в здании находились 11 человек. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем.

Эксперты работают над выяснением причин пожара. Материальный ущерб составил порядка 195 тысяч евро, что эквивалентно более 600 тысячам рублей.

# Пожар # Фотофакт

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