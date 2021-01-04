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Коронавирус в мире: в Германии регионы согласны продлить локдаун, в Греции ужесточают меры карантина

04 января 2021 08:39
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Хроника COVID-19. Рубеж в 85,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса преодолен в мире. В попытке предотвратить распространение заболевания страны вводят все новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в мире: в Германии регионы согласны продлить локдаун, в Греции ужесточают меры карантина-1

Так, в Норвегии начинает действовать запрет на собрание группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах.

В Германии 16 федеральных земель согласны продлить локдаун, который должен был закончиться 10 января. Предполагается, что представители регионов проведут переговоры по этому вопросу с канцлером Ангелой Меркель уже завтра, 5 января.

Коронавирус в мире: в Германии регионы согласны продлить локдаун, в Греции ужесточают меры карантина-4

В Греции ужесточают меры всеобщего карантина до 11 января. В стране закрылись организации сферы услуг, которым до этого было разрешено работать. Прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских, салонов красоты и станций техобслуживания автомобилей. С 9 вечера до 5 утра запрещено выходить из дома.

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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