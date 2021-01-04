Коронавирус в мире: в Германии регионы согласны продлить локдаун, в Греции ужесточают меры карантина

Хроника COVID-19. Рубеж в 85,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса преодолен в мире. В попытке предотвратить распространение заболевания страны вводят все новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Норвегии начинает действовать запрет на собрание группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах.

В Германии 16 федеральных земель согласны продлить локдаун, который должен был закончиться 10 января. Предполагается, что представители регионов проведут переговоры по этому вопросу с канцлером Ангелой Меркель уже завтра, 5 января.