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Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа

04 января 2021 08:57
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Новости Франции. Во Франции зарегистрировали более 60 очагов птичьего гриппа. Больше всего случаев на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа-1

Местной власти разрешили отдавать распоряжение о забое домашней птицы в профилактических целях в радиусе 3 километров от очага. Тем не менее ситуация продолжает ухудшаться. Правительство обещает, что поддержит фермеров, компенсируя их убытки.

Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа-4

Напомним, в конце ноября о выявлении вспышек птичьего гриппа заявили в Германии, Бельгии, Норвегии и Нидерландах. Власти этих стран распорядились уничтожить более 200 тысяч кур.

# Птичий грипп # Фотофакт

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