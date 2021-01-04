Во Франции выявили более 60 очагов вируса птичьего гриппа

Новости Франции. Во Франции зарегистрировали более 60 очагов птичьего гриппа. Больше всего случаев на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местной власти разрешили отдавать распоряжение о забое домашней птицы в профилактических целях в радиусе 3 километров от очага. Тем не менее ситуация продолжает ухудшаться. Правительство обещает, что поддержит фермеров, компенсируя их убытки.