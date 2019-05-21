Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах

Новости Индонезии. Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших в стране выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, он остается главой государства на второй срок.
Новости Индонезии. Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших в стране выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, он остается главой государства на второй срок.
По итогам подсчета бюллетеней, Видодо набрал 55,5 % голосов. Его соперника – оппозиционного кандидата Прабово Субианто – поддержали 44,5 %.
Напомним, всеобщие выборы в Индонезии начались 17 апреля. Право голоса имели 193 миллиона человек. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков.