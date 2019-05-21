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Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах

21 мая 2019 08:14
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Новости Индонезии. Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших в стране выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, он остается главой государства на второй срок.

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах-1

По итогам подсчета бюллетеней, Видодо набрал 55,5 % голосов. Его соперника – оппозиционного кандидата Прабово Субианто – поддержали 44,5 %.

Напомним, всеобщие выборы в Индонезии начались 17 апреля. Право голоса имели 193 миллиона человек. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков.

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах-4

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах-6

# Выборы # Джоко Видодо # Фотофакт

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