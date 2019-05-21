Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда

Как сообщает телеканал ORF со ссылкой на семью Лауды, гонщик скончался 20 мая в кругу близких.

В возрасте 70 лет скончался легендарный автогонщик и трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.

В заявлении близких отмечается, что спортивные достижения Ники Лауды не останутся забытыми, а мужество и интерес к работе будут настоящим стандартом для всех.

«Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему».

Спортсмена госпитализировали в Вене в июле минувшего года с подозрением на грипп, затем заболевание переросло в пневмонию – пришлось трансплантировать легкие.