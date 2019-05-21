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Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда

21 мая 2019 07:32
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В возрасте 70 лет скончался легендарный автогонщик и трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.

Как сообщает телеканал ORF со ссылкой на семью Лауды, гонщик скончался 20 мая в кругу близких.

Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда-1

В заявлении близких отмечается, что спортивные достижения Ники Лауды не останутся забытыми, а мужество и интерес к работе будут настоящим стандартом для всех.

«Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему».

Спортсмена госпитализировали в Вене в июле минувшего года с подозрением на грипп, затем заболевание переросло в пневмонию – пришлось трансплантировать легкие.

Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда-4

Ники Лауда провел 13 сезонов в «Формуле-1». На этапах Гран-при он побеждал 25 раз. Трижды – в 1975, 1977 и 1984 годах – становился чемпионом мира. Завершил карьеру в 1985 году. 

Знаменитым атрибутом гонщика стала кепка на его голове. Ее он носил не просто так. В 1976 году во время гонки автомобиль Лауды вылетел с трассы и загорелся. В результате случившегося гонщик получил ожоги, в том числе лица и головы. С тех пор Ники Лауда прикрывал оставшиеся после аварии шрамы кепкой.   

# Некролог # Ники Лауда

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