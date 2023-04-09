Дефицит бюджета Германии может достичь 18 млрд евро в 2024 году

Новости Германии. Дефицит бюджета Германии может достичь 18 миллиардов евро уже в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Министерстве финансов страны.

Согласно прогнозам руководителя профильного ведомства, хотя доходы ФРГ предположительно составят более 400 миллиардов евро, бюджет все равно получится дефицитным. И это даже без учета дополнительных трат на оборону страны, образование, коммунальные счета. Тем временем Госдолг Германии уже вырос до рекордной отметки и сейчас составляет почти 2,5 триллиона евро. Такая неблагоприятная тенденция, по мнению экспертов, связана с растущими расходами на фоне пандемии и энергокризиса.