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Дефицит бюджета Германии может достичь 18 млрд евро в 2024 году

09 апреля 2023 08:36
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Новости Германии. Дефицит бюджета Германии может достичь 18 миллиардов евро уже в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Министерстве финансов страны.

Дефицит бюджета Германии может достичь 18 млрд евро в 2024 году-1

Согласно прогнозам руководителя профильного ведомства, хотя доходы ФРГ предположительно составят более 400 миллиардов евро, бюджет все равно получится дефицитным. И это даже без учета дополнительных трат на оборону страны, образование, коммунальные счета. Тем временем Госдолг Германии уже вырос до рекордной отметки и сейчас составляет почти 2,5 триллиона евро. Такая неблагоприятная тенденция, по мнению экспертов, связана с растущими расходами на фоне пандемии и энергокризиса.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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