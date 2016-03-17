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Дания отказалась от приема беженцев

17 марта 2016 06:27
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Новости Дании. Дания отказалась от приема беженцев. В частности это касается дополнительных квот. Об этом заявил датский посол в Германии. Он также призвал все западные страны солидарно отнестись к миграционному кризису.

Дания за прошедший год официально дала убежище более двадцати тысячам мигрантов на своей территории.

Тем временем Турция, как основной коридор для переселенцев, повышает ставки. Правительство страны надеется получить от Евросоюза на прием беженцев 6 миллиардов евро. Хотя ранее уже была согласована сумма в 3 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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