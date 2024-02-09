Данилов: украинских пленных на сбитом над Белгородской областью Ил-76 не было

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опровергает сведения о наличии украинских пленных на борту сбитого ВСУ Ил-76, хотя американские СМИ это подтверждают. Об этом пишет РИА Новости.

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет...», – сказал он.

Он также призвал не делать категорических заключений о том, что самолет был сбит именно украинской стороной.

При этом американское издание New York Times сообщает, что официальные лица США подтверждают, что Ил-76 был подбит ракетой Patriot и на его борту могли быть украинские пленные.

Ранее,24 января, Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области самолет Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту, все они погибли. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что это было преступлением, и настаивает на международном расследовании, но до сих пор не нашлось ни одной желающей международной организации.