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Bild: дед главы МИД Германии был нацистом и служил в вермахте

09 февраля 2024 13:25
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Дед действующего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает, Вальдемар Бербок, был действующим нацистом и служил в вермахте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализм», – говорится в статье.

Во время Второй мировой войны он служил инженером ПВО и был удостоен гитлеровского креста «За военные заслуги». В своей речи Анналена Бербок упомянула своего деда, но не стала распространяться о его убеждениях. В Министерстве иностранных дел Германии сказали, что она не осведомлена о его нацистских убеждениях.

# Международная политика # Анналена Бербок

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