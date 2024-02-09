Ким Чен Ын заявил, что КНДР может оккупировать Южную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не отрицает возможности оккупации Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств...», – сказал он.

Он утверждает, что это может стать необходимой для обеспечения безопасности и устойчивости страны в будущем.

Если оппоненты КНДР решат применить силу, то Пхеньян готов предпринять решающие действия и мобилизовать все доступные ресурсы. Также Ким Чен Ын подчеркнул, что для предотвращения войны и защиты мира необходимо повысить мощность Вооруженных сил.