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Ким Чен Ын заявил, что КНДР может оккупировать Южную Корею

09 февраля 2024 13:16
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не отрицает возможности оккупации Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств...», – сказал он.

Он утверждает, что это может стать необходимой для обеспечения безопасности и устойчивости страны в будущем.

Если оппоненты КНДР решат применить силу, то Пхеньян готов предпринять решающие действия и мобилизовать все доступные ресурсы. Также Ким Чен Ын подчеркнул, что для предотвращения войны и защиты мира необходимо повысить мощность Вооруженных сил.

# Международная политика

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