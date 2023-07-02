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ЦРУ: украинский кризис даёт уникальные возможности для вербовки россиян спецслужбами США

02 июля 2023 08:38
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Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью, что конфликт в Украине открывает уникальную перспективу для вербовки российских агентов, и спецслужбы США не намерены упускать этот шанс, сообщает РИА Новости.

Во время лекции в Великобритании Бернс заявил, что разочарование российским руководством специальной военной операцией ведет к постепенному ослаблению власти. Он отметил, что такое неудовольствие является для ЦРУ редкой возможностью, которая базируется на разведдеятельности с участием людей. Агентство Reuters приводит слова Бернса: «Мы не собираемся упустить эту возможность».

# Международная политика # Уильям Бернс

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