ЦРУ: украинский кризис даёт уникальные возможности для вербовки россиян спецслужбами США

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью, что конфликт в Украине открывает уникальную перспективу для вербовки российских агентов, и спецслужбы США не намерены упускать этот шанс, сообщает РИА Новости.

Во время лекции в Великобритании Бернс заявил, что разочарование российским руководством специальной военной операцией ведет к постепенному ослаблению власти. Он отметил, что такое неудовольствие является для ЦРУ редкой возможностью, которая базируется на разведдеятельности с участием людей. Агентство Reuters приводит слова Бернса: «Мы не собираемся упустить эту возможность».