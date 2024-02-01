CNN: Зеленский намерен уволить Залужного в начале февраля

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

«К концу недели ожидается президентский указ», – сообщили неназванные источники зарубежному изданию.

В качестве возможной альтернативы Залужному называется Александр Сырский, действующий командующий Сухопутными войсками Украины.

Однако, вопреки слухам об отставке Залужного, представитель Зеленского Сергей Никифоров опроверг эти заявления, сказав, что такое решение не было принято. В своем обращении к народу Зеленский также не упоминал об этом

По данным Financial Times и The Economist, после отставки Зеленский предложил Залужному посты советника и министра Совета национальной безопасности и обороны, но Залужный от них отказался. Начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову также предложили пост главкома ВСУ, но он отказался.