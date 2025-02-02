CNN: в ВСУ считают, что прекращение огня станет катастрофой для Украины

Украинские военнослужащие опасаются перемирия, считая, что это может ухудшить их положение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Если сейчас наступит прекращение огня, то нам станет только лишь хуже», – заявил журналистам украинский военный.