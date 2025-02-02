Украинские военнослужащие опасаются перемирия, считая, что это может ухудшить их положение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
«Если сейчас наступит прекращение огня, то нам станет только лишь хуже», – заявил журналистам украинский военный.
Financial Times сообщает, что власти Украины рассматривают вопрос об отправке 40-50 000 военнослужащих союзников Киева для обеспечения безопасности границы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта неприемлема для РФ. Владимир Путин отметил, что Москве нужен прочный мир с надежными гарантиями безопасности.