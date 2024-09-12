CNN: поток раненых бойцов ВСУ с передовой в Донбассе не прекращается

В украинских больницах не хватает коек для раненых военнослужащих, сообщает CNN. Об этом пишет ТАСС.

В больницах не хватает коек для поступающих солдат, что негативно влияет на моральный дух украинских Вооруженных сил.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что из-за нехватки личного состава военным не хватает отдыха. CNN также сообщает о том, что под Красноармейском не хватает пополнения, а среди призывников растет число дезертиров.

С февраля 2022 года в Украине проходит всеобщая мобилизация, а с мая 2024 года разрешена мобилизация заключенных.