США отправили на место падения американского дрона в Черное море второй беспилотник

Штаты направили на место крушения американского MQ-9 еще один беспилотный летательный аппарат, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN .

После инцидента с американским дроном в Черном море Соединенные Штаты не планируют прекращать полеты своих беспилотных летательных аппаратов над этой территорией. Сообщается, что США сейчас оценивают целесообразность разведмиссий в районе международных вод Черного моря.

Как ранее сообщалось, во вторник, 14 марта, MQ-9 Reaper с выключенными транспордерами направлялся в сторону границы Российской Федерации в Крыму. Российский истребители были подняты в воздух. В результате резкого маневрирования MQ-9 потерял управляемость и упал в воду. По информации оборонного ведомства РФ, российский истребители в контакт с американским беспилотником не вступали и вооружение не применяли.