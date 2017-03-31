День молодого бойца в Чили завершился массовыми беспорядками: задержано более 40 человек

Новости Чили. Чилийская столица Сантьяго приходит в себя после масштабных беспорядков. Таким образом в городе завершился День молодого борца. Это неофициальный праздник в честь братьев Толедо, убитых в 1985 году полицейскими.

Сотни дебоширов устраивали в городе погромы, забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью и возводили огненные баррикады. В ответ получили боеприпасы со слезоточивым газом. Задержаны более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.