1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена

Новости Бельгии. Таможенники изъяли более полутора тонн кокаина в порту бельгийского Антверпена. Контрабандисты пытались спрятать груз в контейнере с деревьями из Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость партии наркотика на черном рынке могла составить 75 миллионов евро. Это уже вторая перехваченная партия кокаина в городе за последнюю неделю.