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1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена

09 августа 2018 10:11
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Новости Бельгии. Таможенники изъяли более полутора тонн кокаина в порту бельгийского Антверпена. Контрабандисты пытались спрятать груз в контейнере с деревьями из Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена-1

Стоимость партии наркотика на черном рынке могла составить 75 миллионов евро. Это уже вторая перехваченная партия кокаина в городе за последнюю неделю.

1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена-4

Предыдущий груз был обнаружен в контейнере с бананами из Эквадора.

# Наркотики # Фотофакт

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