1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена

Новости Бельгии. Таможенники изъяли более полутора тонн кокаина в порту бельгийского Антверпена. Контрабандисты пытались спрятать груз в контейнере с деревьями из Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Таможенники изъяли более полутора тонн кокаина в порту бельгийского Антверпена. Контрабандисты пытались спрятать груз в контейнере с деревьями из Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость партии наркотика на черном рынке могла составить 75 миллионов евро. Это уже вторая перехваченная партия кокаина в городе за последнюю неделю.
Предыдущий груз был обнаружен в контейнере с бананами из Эквадора.