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Число жертв урагана в Мексике растёт

01 ноября 2023 06:08
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Новости Мексики. В Мексике число погибших и пропавших без вести из-за урагана «Отис» достигло 100 человек. Спасатели продолжают поиски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв урагана в Мексике растёт-1

Материальный ущерб из-за удара стихии составляет минимум 15 миллиардов долларов. В штате Герреро повреждено 80 % зданий. Более 200 тысяч человек остаются без электричества. В ликвидации последствий задействованы 17 тысяч военнослужащих.

# Природные катаклизмы # Новости Мексики # Фотофакт

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