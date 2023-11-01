Число жертв урагана в Мексике растёт

Новости Мексики. В Мексике число погибших и пропавших без вести из-за урагана «Отис» достигло 100 человек. Спасатели продолжают поиски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материальный ущерб из-за удара стихии составляет минимум 15 миллиардов долларов. В штате Герреро повреждено 80 % зданий. Более 200 тысяч человек остаются без электричества. В ликвидации последствий задействованы 17 тысяч военнослужащих.