«В эти минуты ощущаешь свою беспомощность»: последствия урагана в Москве глазами очевидцев

Новости России. Сотни вырванных с корнем деревьев, сотни разбитых машин, снесенных заборов, десятки пострадавших. «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве, Подмосковье и ряде других областей Российской Федерации на 29 мая. «Желтый» уровень занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений.

По свидетельствам очевидцев, в одно мгновенье ветер накрыл столицу России.

Ураган сметал все на своем пути. Порывы ветра в Москве достигали 16 метров в секунду. По последней информации, жертвами стихии стали 11 человек. Более 50 человек обратились в медучреждения за помощью.

Фотографии, которые загружают москвичи на свои странички в социальных сетях, больше всего напоминают кадры из фильма-катастрофы.