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В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов

04 сентября 2019 09:01
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Новости Канады. Поезд с опасными химикатами сошел с рельсов в канадской провинции Альберта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов-1

21 вагон и локомотив перевернулись вблизи города Баронс. Несколько резервуаров с взрывоопасным веществом дали течь. Специалисты, прибывшие на место ЧП, объявили эвакуацию в радиусе 2 километров от поезда.   

В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов-4

Утечка была устранена. Восстановить движение по железной дороге пока не удалось.   

В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов-7

В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов-9

В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов-11

# Аварии в Канаде # Фотофакт

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