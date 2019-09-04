В Канаде поезд с опасными химикатами сошёл с рельсов

Новости Канады. Поезд с опасными химикатами сошел с рельсов в канадской провинции Альберта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Поезд с опасными химикатами сошел с рельсов в канадской провинции Альберта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 вагон и локомотив перевернулись вблизи города Баронс. Несколько резервуаров с взрывоопасным веществом дали течь. Специалисты, прибывшие на место ЧП, объявили эвакуацию в радиусе 2 километров от поезда.
Утечка была устранена. Восстановить движение по железной дороге пока не удалось.