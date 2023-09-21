Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до 7

Новости России. Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв в том числе двое спасателей. Еще 20 человек получили травмы, 8 из них в больнице.
Новости России. Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв в том числе двое спасателей. Еще 20 человек получили травмы, 8 из них в больнице.
Напомним, накануне из-за утечки газа в нежилой квартире произошел взрыв. К этому моменту поисковые работы и разбор завалов завершены. Сегодня люди в сопровождении полиции зайдут в здание, чтобы забрать свои вещи.