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Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до 7

21 сентября 2023 09:56
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Новости России. Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв в том числе двое спасателей. Еще 20 человек получили травмы, 8 из них в больнице.

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до 7-1

Напомним, накануне из-за утечки газа в нежилой квартире произошел взрыв. К этому моменту поисковые работы и разбор завалов завершены. Сегодня люди в сопровождении полиции зайдут в здание, чтобы забрать свои вещи.

# Обрушение дома # Новости России # Фотофакт

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