Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам возложил венок к монументу Победы в Минске

Новости Блеаруси. Развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Беларусь и ЕС. В Минске с визитом Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Минске Еврокомиссар проведет ряд деловых встреч. В частности, Гюнтера Эттингера ждут в правительстве и в Министерстве иностранных дел. Как ожидается, речь пойдет о взаимодействии в финансовой и таможенной сферах.