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Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам возложил венок к монументу Победы в Минске

18 февраля 2019 07:51
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Новости Блеаруси. Развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества по линии Беларусь и ЕС. В Минске с визитом Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам возложил венок к монументу Победы в Минске -1

Официальная программа началась с возложения венка к монументу Победы.

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам возложил венок к монументу Победы в Минске -4

Сегодня в Минске Еврокомиссар проведет ряд деловых встреч. В частности, Гюнтера Эттингера ждут в правительстве и в Министерстве иностранных дел. Как ожидается, речь пойдет о взаимодействии в финансовой и таможенной сферах.

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам возложил венок к монументу Победы в Минске -7

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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