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В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина

18 февраля 2019 08:22
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Новости России. Мавзолей Ленина в Москве закрывается с этого дня. В течении двух месяцев там будут проводиться плановые профилактические мероприятия по сохранности тела вождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина -1

Техническую проверку пройдет и уникальное оборудование, которое поддерживает температурный и световой режим. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года.

В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина -4

В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина -6

# Русская культура # Фотофакт

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