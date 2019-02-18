В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина

Новости России. Мавзолей Ленина в Москве закрывается с этого дня. В течении двух месяцев там будут проводиться плановые профилактические мероприятия по сохранности тела вождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Мавзолей Ленина в Москве закрывается с этого дня. В течении двух месяцев там будут проводиться плановые профилактические мероприятия по сохранности тела вождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Техническую проверку пройдет и уникальное оборудование, которое поддерживает температурный и световой режим. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года.