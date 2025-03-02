Невзирая на озабоченность еврочиновников вопросами украинского режима, внутренняя ситуация в собственных странах начинает трещать по швам. В копилку к экономическим и социальным проблемам добавились трудности с заключенными. Число осужденных во французских тюрьмах достигло рекордных показателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местах лишения свободы находится около 82 тысяч человек, что превышает максимальную загруженность на 19 тысяч мест. Некоторые колонии и вовсе заполнены более чем в два раза, из-за чего многие заключенные вынуждены спать на матрасах. Впервые рекордная отметка была преодолена еще в ноябре 2024 года, с тех пор число осужденных продолжает расти. На протяжении нескольких лет местные и европейские суды уже неоднократно осуждали плохие условия в местах лишения свободы и бездействие Парижа, однако политиков не особо заботит внутренний кризис в стране.