Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов

Новости Эквадора. Эквадор подсчитывает убытки после массовых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь страны была парализована 11 дней. Демонстрации начались из-за указа об отмене субсидий на топливо, что привело к значительному повышению цен. По предварительным оценкам, экономические потери из-за беспорядков составили более 1,5 миллионов долларов.

Нефтяные объекты, которые несколько раз были атакованы активистами, постепенно возобновляют свою работу. На восстановление города Кито, где происходили самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, уйдет не менее 500 тысяч долларов.