Прямой эфир

Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов

17 октября 2019 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эквадора. Эквадор подсчитывает убытки после массовых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов-1

Жизнь страны была парализована 11 дней. Демонстрации начались из-за указа об отмене субсидий на топливо, что привело к значительному повышению цен. По предварительным оценкам, экономические потери из-за беспорядков составили более 1,5 миллионов долларов.

Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов-4

Нефтяные объекты, которые несколько раз были атакованы активистами, постепенно возобновляют свою работу. На восстановление города Кито, где происходили самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, уйдет не менее 500 тысяч долларов.

Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов-7

Город, к слову, находится в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро
17 октября 2019 11:51

Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220
17 октября 2019 08:24

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220

Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию
17 октября 2019 08:22

Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию