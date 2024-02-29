Четыре человека погибли, двое получили ранения при сходе оползня в Индии. Громадный слой земли и камней за несколько секунд накрыл рудник по добыче железа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот момент там находилось как минимум 14 рабочих. Несмотря на то, что спасатели и тяжелая техника прибыли довольно быстро, им понадобилось довольно много времени, чтобы достать из-под завалов чудом выживших. Их оказалось 10. Раненых доставили в ближайшие больницы. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Сейчас работает специальная комиссия, которая намерена выяснить, что стало причиной схода оползня.