Чемпионы мира Шишкова и Наумов находились на борту разбившегося в США самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов стали жертвами авиакатастрофы под Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.
По словам агента Ари Закаряна, на борту самолета находилось не менее 14 человек, в том числе фигуристы и бывшие тренеры РФ. У Шишковой и Наумова, которые работали в США тренерами, была удачная карьера и многочисленные медали на чемпионатах мира и Европы.
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Катастрофа случилась, когда самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk столкнулись недалеко от аэропорта Рейгана. Из реки Потомак были извлечены 18 тел, выживших пока нет. Вертолет совершал тренировочный полет с тремя военными на борту.
По мнению президента США Дональда Трампа, трагедию можно было бы предотвратить, если бы экипаж изменил курс. ФБР исключило причастность к крушению криминальных элементов или террористов, сейчас ведутся аварийно-спасательные работы.
До утра пятницы аэропорт Рейгана останется закрытым, а этот инцидент может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за последние 15 лет.