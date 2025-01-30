Чемпионы мира Шишкова и Наумов находились на борту разбившегося в США самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов стали жертвами авиакатастрофы под Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

По словам агента Ари Закаряна, на борту самолета находилось не менее 14 человек, в том числе фигуристы и бывшие тренеры РФ. У Шишковой и Наумова, которые работали в США тренерами, была удачная карьера и многочисленные медали на чемпионатах мира и Европы.