«Человечество роет себе могилу». Гутерриш призвал отказаться от ископаемого топлива

Новости Великобритании. «Человечество роет себе могилу», – такими мрачными словами генсек ООН начал свое выступление на климатическом саммите в Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров отказаться от ископаемого топлива, зависимость от которого подталкивает людей к краю пропасти, а планету – к опасному уровню нагревания. Человечество стоит сегодня перед «суровым выбором»: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.