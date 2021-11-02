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«Человечество роет себе могилу». Гутерриш призвал отказаться от ископаемого топлива

02 ноября 2021 09:31
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Новости Великобритании. «Человечество роет себе могилу», – такими мрачными словами генсек ООН начал свое выступление на климатическом саммите в Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Человечество роет себе могилу». Гутерриш призвал отказаться от ископаемого топлива -1

Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров отказаться от ископаемого топлива, зависимость от которого подталкивает людей к краю пропасти, а планету – к опасному уровню нагревания. Человечество стоит сегодня перед «суровым выбором»: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.  

«Человечество роет себе могилу». Гутерриш призвал отказаться от ископаемого топлива -4

Для оздоровления ситуации рецепт один – вкладывать средства в экономику с нулевым уровнем выбросов и устойчивую к климатическим изменениям. По его словам, за последнее десятилетие около 4 миллиардов людей пострадали от природных катастроф.  

# Экология # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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