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Челик: без поддержки иностранных разведок теракт в «Крокусе» был бы невозможен

28 марта 2024 14:07
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Террористический акт в «Крокус Сити Холле» не смог бы произойти без помощи иностранных разведок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Партии справедливости и развития Омер Челик.

Он выразил свои соболезнования российскому народу и отметил, что у таких акций обычно есть спонсоры и лобби, которые стремятся к продолжению войны. Также Челик отметил, что турецкие и российские спецслужбы сотрудничают в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, турецкий лидер Эрдоган принес президенту РФ Владимиру Путину соболезнования и вновь подтвердил свою готовность бороться с терроризмом вместе с Москвой.

# Международная политика # Омер Челик

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