Чехия столкнулась с серьёзными проблемами. В казне не хватает денег

В казне не хватает денег, но причин для беспокойства, по его мнению, нет, так как ожидается поступление средств от налога на непредвиденные доходы, дивидендов от энергокомпаний и помощи из европейских фондов. Однако такой оптимизм не разделяет оппозиция. Там считают, что нынешнее правительство будет решать экономические проблемы за счет сокращения финансирования образования и других важных сфер.