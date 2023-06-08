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Чехия столкнулась с серьёзными проблемами. В казне не хватает денег

08 июня 2023 06:39
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Новости Чехии. Чехия столкнулась с серьезными экономическими проблемами. Об этом заявил премьер-министр страны, отметив тяжелую ситуацию с бюджетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия столкнулась с серьёзными проблемами. В казне не хватает денег-1

В казне не хватает денег, но причин для беспокойства, по его мнению, нет, так как ожидается поступление средств от налога на непредвиденные доходы, дивидендов от энергокомпаний и помощи из европейских фондов. Однако такой оптимизм не разделяет оппозиция. Там считают, что нынешнее правительство будет решать экономические проблемы за счет сокращения финансирования образования и других важных сфер.

# Кризис в ЕС # Новости Чехии # Фотофакт

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