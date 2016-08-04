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Чехия категорически отказывается принимать у себя беженцев

04 августа 2016 10:08
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Новости Чехии. Чехия категорически отказывается принимать у себя беженцев. По мнению правительства это прямой путь к дестабилизации обстановки в стране – ситуация в соседних государствах тому подтверждение.

Но такую позицию Чешской республики могут не принять – в ЕС действует система квот, согласно которой каждый участник объединения должен принять нелегалов. Причем Прага изначально голосовала против, однако в демократии побеждает большинство. В ближайшее время по данному вопросу пройдут переговоры в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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