Новости Чехии. Чехия категорически отказывается принимать у себя беженцев. По мнению правительства это прямой путь к дестабилизации обстановки в стране – ситуация в соседних государствах тому подтверждение.

Но такую позицию Чешской республики могут не принять – в ЕС действует система квот, согласно которой каждый участник объединения должен принять нелегалов. Причем Прага изначально голосовала против, однако в демократии побеждает большинство. В ближайшее время по данному вопросу пройдут переговоры в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.