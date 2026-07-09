Церемония прощания с аятоллой Хаменеи проходит в Иране

В Иране проходит церемония прощания с верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи. Гроб с телом аятоллы доставили в его родной город Мешхед на северо-востоке страны. Последним пристанищем духовного лидера станет мавзолей имама Резы, который считается главной религиозной святыней государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Траурный кортеж направляется к центральным улицам Мешхеда, где его, несмотря на угрозы новых ракетных ударов, ожидают сотни тысяч верующих. В городе объявлен максимальный уровень мер безопасности, мобилизованы армия и Корпус стражей исламской революции.
В Мешхед прибыли паломники и официальные делегации из 27 государств.
Первоначально погребение планировали провести утром, однако график сдвинулся из-за беспрецедентного масштаба траурной процессии. Прощальные мероприятия длились 6 дней, охватив не только Иран, но и соседний Ирак. По данным иранских властей, в поминальных шествиях приняли участие около 12 миллионов человек. Али Хаменеи являлся верховным лидером Ирана почти 37 лет.
В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США.
Политический деятель, а также четверо его близких погибли под американскими и израильскими ударами по Тегерану в первый день ближневосточного конфликта. Долгие месяцы ожесточенного военного противостояния не позволяли организовать похороны. Короткое перемирие с США, которое было разорвано накануне, все же дало возможность провести церемонию. На этом фоне многомиллионное прощание с Али Хаменеи называют демонстрацией несгибаемой воли и сплоченности иранского народа в условиях возобновления боевых действий.