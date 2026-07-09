Церемония прощания с аятоллой Хаменеи проходит в Иране

В Иране проходит церемония прощания с верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи. Гроб с телом аятоллы доставили в его родной город Мешхед на северо-востоке страны. Последним пристанищем духовного лидера станет мавзолей имама Резы, который считается главной религиозной святыней государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурный кортеж направляется к центральным улицам Мешхеда, где его, несмотря на угрозы новых ракетных ударов, ожидают сотни тысяч верующих. В городе объявлен максимальный уровень мер безопасности, мобилизованы армия и Корпус стражей исламской революции.

В Мешхед прибыли паломники и официальные делегации из 27 государств.