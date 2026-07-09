Спецслужбы сорвали теракт Киева против высокопоставленного военного МО России

Сотрудники ФСБ России предотвратили осуществление беспрецедентной серии терактов с использованием БПЛА, которую разрабатывал Киев. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что масштабная диверсионно-террористическая серия актов планировалась украинской стороной на объектах военной инфраструктуры, на одном из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении военных.

В Москве правоохранителями предотвращено покушение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ. Задержана россиянка 2001 г.р. Женщину завербовали украинские спецслужбы через WhatsApp в 2024 году.

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