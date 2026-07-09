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39 человек погибли в результате наводнения в Китае

09 июля 2026 07:52
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В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 39 человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39 человек погибли в результате наводнения в Китае-2

Причиной трагедии стали проливные дожди и прорыв плотины водохранилища Люлань. Потоки хлынули в жилые кварталы, уничтожив посевы и повредив десятки домов. Власти призвали жителей держаться подальше от затопленных районов и рек. Ранее сообщалось, что в результате оползня в китайском городе Луннань погиб 21 человек. Годом ранее экономический ущерб от стихийных бедствий в Китае составил 240 миллиардов юаней.

# Китай # Природные катаклизмы

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