39 человек погибли в результате наводнения в Китае

В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 39 человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной трагедии стали проливные дожди и прорыв плотины водохранилища Люлань. Потоки хлынули в жилые кварталы, уничтожив посевы и повредив десятки домов. Власти призвали жителей держаться подальше от затопленных районов и рек. Ранее сообщалось, что в результате оползня в китайском городе Луннань погиб 21 человек. Годом ранее экономический ущерб от стихийных бедствий в Китае составил 240 миллиардов юаней.