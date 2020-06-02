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Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

02 июня 2020 21:11
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Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель-1

Рост цен свидетельствует о постепенном восстановлении мировой экономики, а также об увеличении спроса на топливо после ослабления карантина во многих странах.

Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель-4

Всего пару месяцев назад рынок нефти переживал масштабный шок. Ситуация начала стабилизироваться лишь с момента вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Страны договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки до конца июня.

# Экономическая рубрика # Фотофакт

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