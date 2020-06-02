Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост цен свидетельствует о постепенном восстановлении мировой экономики, а также об увеличении спроса на топливо после ослабления карантина во многих странах.
Всего пару месяцев назад рынок нефти переживал масштабный шок. Ситуация начала стабилизироваться лишь с момента вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Страны договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки до конца июня.