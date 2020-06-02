Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост цен свидетельствует о постепенном восстановлении мировой экономики, а также об увеличении спроса на топливо после ослабления карантина во многих странах.