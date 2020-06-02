В Берлине разрешили проводить конференции и ярмарки, а во Франции теперь можно передвигаться по стране

Новости Беларуси. Мир выходит из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Берлине 2 июня возобновили работу рестораны и фитнес-центры. В городе разрешено проводить конференции, ярмарки и торжества. Количество участников при этом пока ограничено: в помещениях – до 150 человек, на улице – до 200.

Второй этап выхода из карантина стартовал 2 июня и во Франции. Один за другим открываются музеи, а в небольших городах – рестораны и кафе. Отменено также ограничение на передвижение по стране. До этого жителям разрешалось совершать поездки лишь в радиусе 100 километров от дома.