В Берлине разрешили проводить конференции и ярмарки, а во Франции теперь можно передвигаться по стране

Новости Беларуси. Мир выходит из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мир выходит из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Берлине 2 июня возобновили работу рестораны и фитнес-центры. В городе разрешено проводить конференции, ярмарки и торжества. Количество участников при этом пока ограничено: в помещениях – до 150 человек, на улице – до 200.
Второй этап выхода из карантина стартовал 2 июня и во Франции. Один за другим открываются музеи, а в небольших городах – рестораны и кафе. Отменено также ограничение на передвижение по стране. До этого жителям разрешалось совершать поездки лишь в радиусе 100 километров от дома.
Между тем в Тунисе в 4 июня будут сняты ограничения на перемещения между провинциями. Возобновят работу кафе, рестораны, музеи и отели. А с 27 июня откроются морские, воздушные и сухопутные границы.