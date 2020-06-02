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В Испании на четверть увеличилось количество безработных по сравнению с 2019 годом

02 июня 2020 21:09
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Новости Испании. На фоне пандемии коронавируса в мире стремительно растет число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании на четверть увеличилось количество безработных по сравнению с 2019 годом-1

В Испании граждан, которые ищут работу, уже почти 4 миллиона. По сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года безработных стало на 25 % больше. На фоне кризиса здесь также резко возросла потребность в бесплатной еде.

В Испании на четверть увеличилось количество безработных по сравнению с 2019 годом-4

Есть надежда, что ситуация в ближайшее время улучшится. 1 июня в стране вступил в силу предпоследний этап смягчения карантинных ограничений. На работу смогли вернуться сотрудники торговых центров, культурных и спортивных объектов.

# Коронавирус # Фотофакт

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