В Испании на четверть увеличилось количество безработных по сравнению с 2019 годом

Новости Испании. На фоне пандемии коронавируса в мире стремительно растет число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. На фоне пандемии коронавируса в мире стремительно растет число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании граждан, которые ищут работу, уже почти 4 миллиона. По сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года безработных стало на 25 % больше. На фоне кризиса здесь также резко возросла потребность в бесплатной еде.
Есть надежда, что ситуация в ближайшее время улучшится. 1 июня в стране вступил в силу предпоследний этап смягчения карантинных ограничений. На работу смогли вернуться сотрудники торговых центров, культурных и спортивных объектов.