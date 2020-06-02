В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

По последним данным, выявлено шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода. В ближайшее время в регион направят вакцину и необходимые лекарства. За 44 года, с тех пор как вирус впервые был обнаружен в стране, эта вспышка 11-я по счету.