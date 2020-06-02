Прямой эфир

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

02 июня 2020 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Конго. На западе Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы-1
В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы-2

По последним данным, выявлено шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода. В ближайшее время в регион направят вакцину и необходимые лекарства. За 44 года, с тех пор как вирус впервые был обнаружен в стране, эта вспышка 11-я по счету.

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы-4

По словам главы ВОЗ, Конго сейчас находится на финальной стадии борьбы с заболеванием. А эта ситуация – напоминание о том, что пандемия коронавируса – не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

# Вирусные заболевания

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека
02 июня 2020 20:42

В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты
02 июня 2020 20:32

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём
02 июня 2020 20:03

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём