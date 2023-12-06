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Захарова: поставляемые НАТО Киеву истребители станут законной целью для ВС России

06 декабря 2023 11:25
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Если участвующие в конфликте на стороне ВСУ самолеты будут базироваться на территории других стран, они все равно станут законной целью для ВС Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Об этом официальный представитель МИД РФ сказала на брифинге, когда комментировала поставки странами Североатлантического альянса истребителей F-16 Украине. По ее словам, большая часть украинской аэродромной инфраструктуры разрушена, поэтому возникает вероятность того, что базироваться американские истребители будут за пределами Украины – в Польше, Словакии, Румынии. Подобная ситуация показывает, что Альянс глубже погружается в украинский конфликт, ведя таким образом гибридную войну против Российской Федерации, прикрывая это спасением Украины, подчеркнула Мария Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

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