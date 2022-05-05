Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти

Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам бизнесмена, прекращение поставок повлияет на работу промышленности и, как следствие, экономику всего Евросоюза. На этом фоне в правительстве Австрии обсуждается вопрос оплаты газа в российских рублях.

О тяжелых последствиях заговорили и в Германии. В частности, министр экономики ФРГ предупредил о возможном дефиците бензина. А в Болгарии и вовсе заявили об отсутствии альтернатив российской нефти.