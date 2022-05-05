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Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти

05 мая 2022 07:30
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Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти-1

По словам бизнесмена, прекращение поставок повлияет на работу промышленности и, как следствие, экономику всего Евросоюза. На этом фоне в правительстве Австрии обсуждается вопрос оплаты газа в российских рублях.  

Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти-4

О тяжелых последствиях заговорили и в Германии. В частности, министр экономики ФРГ предупредил о возможном дефиците бензина. А в Болгарии и вовсе заявили об отсутствии альтернатив российской нефти.  

Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти-7

Согласно прогнозам экспертов, в случае прекращения поставок цены на топливо поднимутся минимум на 20-30 %. На данный момент Евросоюз так и не смог согласовать эмбарго на газ и нефть из России, так как ряд стран (такие, как Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) выступили против этого решения.  

# Газ # Альфред Штерн # Роберт Хабек # Фотофакт

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