Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти

Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам бизнесмена, прекращение поставок повлияет на работу промышленности и, как следствие, экономику всего Евросоюза. На этом фоне в правительстве Австрии обсуждается вопрос оплаты газа в российских рублях.
О тяжелых последствиях заговорили и в Германии. В частности, министр экономики ФРГ предупредил о возможном дефиците бензина. А в Болгарии и вовсе заявили об отсутствии альтернатив российской нефти.
Согласно прогнозам экспертов, в случае прекращения поставок цены на топливо поднимутся минимум на 20-30 %. На данный момент Евросоюз так и не смог согласовать эмбарго на газ и нефть из России, так как ряд стран (такие, как Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) выступили против этого решения.